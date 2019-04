Le siège de l’UTICA a été tout récemment le théâtre d’une manifestation importante pour l’entrepreneuriat féminin qui vise à améliorer son positionnement sur la scène économique nationale, en planchant sur le développement de l’entrepreneuriat à forte valeur ajoutée au féminin.

Lors de l’atelier déjeuner-débat, pas moins de 100 personnes ont signé un engagement solennel pour œuvrer à libérer le potentiel de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.

La Chambre nationale des cheffes d’entreprise (CNFCE), initiatrice de l’atelier, en collaboration avec l’Organisation international du travail (OIT), y a veillé.

Les discussions intéressantes qui ont été tenues à l’occasion ont abouti à la nécessité d’adopter un manifeste.

Il s’agit de mettre en place une stratégie nationale pour le développement de l’entrepreneuriat féminin :

– adopter un cadre juridique et une réglementation sensible au genre ;

– faciliter l’accès aux services financiers sensibles à la question genre ;

– faciliter l’accès à l’information, aux marchés publics, et activer la transformation digitale ;

– faciliter l’accès aux SDE sensibles à la dimension genre ;

– renforcer la représentation et la participation aux organisations professionnelles ;

– œuvrer à la modélisation de la femme entrepreneur et sa sensibilisation à la culture entrepreneuriale.

Huit (8) modérateurs ont participé à cet atelier dont Bochra Belhaj Hmida, députée indépendante, et ont présenté les conclusions et les plans d’action pour chaque axe de travail et ont déterminé la responsabilité qui incombe à chaque institution et association pour faire avancer l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.