Sept nouveaux permis de pêche du thon rouge ont été attribués, jeudi, pour la gestion du quota national de près de 2400 tonnes, selon des données publiées par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche à l’issue d’un tirage au sort pour la sélection des candidats.

Le tirage au sort a permis d’octroyer deux autorisations dans le gouvernorat de Mahdia (embarcation Amir et embarcation Mohamed Zied 2) deux autres dans le gouvernorat de Monastir (embarcation El Béji et embarcation El Béhi) un permis dans le gouvernorat de Gabès (embarcation Hajj Issaoui) une autorisation dans le gouvernorat de Médenine (embarcation Hajj Ali3) et une autre dans le gouvernorat de Nabeul (embarcation Mohamed Salim 2).

Le ministère de l’Agriculture a publié le 28 mars 2019, les critères techniques pour l’acceptation des candidatures et les normes techniques des embarcations qui peuvent participer à la pêche du thon rouge. Le tirage au sort a été effectué en présence d’un huissier notaire et des représentants de la profession.