Située aux alentours de la ville de Sfax, la base aérienne militaire de Sfax fut fondée dans les années 1980 pour abriter par la suite l’Ecole des spécialités aériennes et le premier laboratoire d’étalonnage à l’échelle nationale, a indiqué Colonel Hammouda Bsaies, directeur de l’Ecole.

Le directeur de l’Ecole s’exprimait en marge d’une visite organisée, mardi 23 avril, au profit des journalistes à la base aérienne militaire de Sfax.

L’Ecole dispense des cours sur les processus d’étalonnage depuis le début des années 1990. Cette fonction consiste à vérifier les différents appareils et composantes de l’avion avant chaque vol.

Outre cette spécialité dont elle est pionnière, l’Ecole assure une formation pour l’obtention de brevet de spécialité et de licences qui ont été intégrés depuis 2017. Créée en 1993, l’Ecole dispense trois types de formation : technique, pédagogique et professionnelle.

Les étudiants dans les filières et spécialités de brevet passent pas trois étapes essentielles : la formation militaire, la formation technique basique et la formation technique avancée.

Pour ce qui est de la licence appliquée, l’étudiant poursuit au début une formation militaire de 18 semaines (un semestre) avant de passer les cinq autres semestres dans la base militaire aérienne sous la supervision d’un département de l’enseignement supérieur relevant du ministère de la Défense.

D’après le directeur de l’Ecole, l’établissement compte une vingtaine de spécialités: notamment aérienne, électronique ou informatique, dont la programmation, le réseau, l’armement opérationnel, la mécanique.

Dix licences différentes sont également assurées par l’Ecole notamment, des licences en pilotage d’avion, en contrôle de trafic aérien, en électronique avion ou encore en informatique de gestion…

L’Ecole a une capacité d’accueil de 600 étudiants. Elle dispose de 30 salles de formation, de 24 ateliers techniques, de 2 ateliers de langue ainsi que d’un hangar. La formation est assurée par des formateurs et ingénieurs militaires mais aussi civils.