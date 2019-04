Les revenus du groupe One Tech ont atteint 234,2 millions de dinars durant le premier trimestre 2019, en progression de 13,7% par rapport à leur niveau de la même période de l’année 2018 ;

Cette croissance des revenus, a principalement été la résultante d’une importante progression des exportations de 16,5 %. Ces derniers ont représenté sur la période 81,3% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ;

– Les revenus consolidés du pôle mécatronique (composants et modules électroniques) ont atteint, sur ce trimestre, 113,2 millions de dinars, en progression de 13,1 % par rapport à leur niveau de la même période en 2018, les ventes de ce pôle sont entièrement destinées à l’exportation ;

– Les revenus consolidés du pôle câbles se sont remontés à 109,3 millions de dinars, en progression de 20,3 %, grâce notamment aux exportations qui ont progressé de 24,3% ;

– L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH, quoiqu’en baisse, reste soutenu dans l’innovation, les améliorations de la qualité et de la productivité. Les investissements physiques ont atteint, sur le premier trimestre de l’année 2019, une enveloppe de 6,1 millions de dinars ;

– L’endettement global du groupe s’inscrit en baisse de -3,7% par rapport à son niveau de fin d’année 2018, passant à 139,7 millions de dinars dont 97,8 millions de dinars de crédits à moyen termes ;

– Le groupe est en train de finaliser l’étude portante sur son plan de croissance externe et organique pour le prochain quinquennat et communiquera à ce sujet durant le second trimestre de l’année 2019.