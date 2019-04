La production a enregistré une augmentation importante par rapport au 1er trimestre 2018 en passant de 4 455 tonnes à 14 600 tonnes. Cependant ce niveau reste toujours en deçà de la capacité nominale de l’Usine s’élevant à 35 000 tonnes par trimestre.

Le volume de ventes a enregistré aussi une augmentation de 56% par rapport au 1er trimestre 2018 passant ainsi de 7550 tonnes à 11 806 tonnes.

Les arrêts fréquents et la marche réduite des Unités de production durant les trois dernières années, par manque d’acide phosphorique, ont amené certains de nos clients à s’adresser à la concurrence, et d’autres à remplacer le STPP par des produits de substitution. De ce fait, la Société éprouve de grandes difficultés pour récupérer les anciens clients et d’en trouver de nouveaux.

Les prix de l’acide phosphorique, matière première principale, restent à un niveau très élevé qui dégage un prix de revient du STPP non compétitif ne permettant pas à la Société de se repositionner sur le marché et de récupérer ses clients.

Les travaux de construction de l’usine de production de MAP cristallisé avancent conformément au planning initial. Les opérations d’essai et de démarrage de la nouvelle usine sont prévues au mois de Décembre 2019. Le montant de 407 481,168 DT enregistré au titre des investissements, représente principalement des avances et paiements au titre de ce projet.