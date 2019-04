Les travaux de dédoublement de la route nationale n°4 reliant El Fahs (Zaghouan) à Siliana suivent un rythme soutenu, sachant que ceux-ci ont débuté fin 2016 et portent sur 4 tronçons. Les deux premiers relient El Fahs au gouvernorat de Tunis alors que les deux autres relient El Fahs au gouvernorat de Siliana.

Les travaux menés actuellement concernent les troisième et quatrième tronçons de cette voie routière et ont enregistré des taux d’avancement respectifs de 52% et 71%, indique Douraid Moncer, directeur régional de l’équipement à Siliana.

“La route renforcera la connexion entre Siliana, Tunis et d’autres gouvernorats voisins, surtout que Siliana est limitrophe de 7 gouvernorats (Zaghouan, Béja, Jendouba, Le Kef, Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan) et relie 3 districts (nord-ouest, nord-est et le centre)”, ajoute Moncer.

Le troisième tronçon qui relie la délégation de Bargou à celle d’El Fahs s’étend sur une distance de 15,4 kilomètres et est réalisé moyennant une enveloppe de 32 millions de dinars.

Le quatrième tronçon reliant la délégation de Bargou au centre-ville de Siliana se prolonge sur 21,3 kilomètres et dont le coût est estimé à 37 millions de dinars.