La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi sur une note quasi stable. Le Tunindex a légèrement grimpé de 0,04% à 6 947,85 points traitant un volume d’affaires de l’ordre de 0,918 MD.

A la hausse, SAM avance de 5% à 4,20 D suivi par les deux titres BH et UADH qui se bonifient respectivement de 4,62% et 3,90% à 13,79 D et 1,33 D.

A la baisse, SERVICOM chute de 4,10% à 0,70 D. Idem pour les deux titres ATTIJARI BANK et STAR qui ont reculé de 2,99% à 34,05 D et 133,39 TND.