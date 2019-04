Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha s’est prononcé pour l’activation des mesures et initiatives annoncées par le gouvernement dans le domaine du maintien du pouvoir d’achat des citoyens à l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadan.

Pour ce faire, Ennahdha appelle au contrôle des circuits de distribution, lutter contre la contrebande, la spéculation, le stockage anarchique et garantir l’approvisionnement des marchés de gros.

Dans une déclaration à l’issue de sa réunion ordinaire, tenue jeudi 18 avril, le Bureau exécutif a appelé le gouvernement et le ministère des finances à accorder une plus grande attention aux médias confisqués et à prendre les mesures appropriées à ce sujet en partenariat avec les acteurs professionnels et sociaux concernés pour assurer leur durabilité et leur performance ainsi que les droits des journalistes et employés.

Le parti s’est par ailleurs, félicité d’autre part de l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple du projet de loi organique fixant les prérogatives de la Cour des comptes, ses procédures et son organisation, soulignant qu’il était prioritaire d’achever la mise en place des instances constitutionnelles avec l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et de l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, ajoute la déclaration.

Sur un autre plan, Ennahdha a qualifié de positif le dynamisme politique et sociétal que le pays a connu depuis l’annonce du calendrier des élections législatives et de la présidentielle à la fin de l’année en cours, appelant “pour que les querelles politiques et les campagnes de mobilisation prématurées restent à la limite des responsabilités et laissent la place à la construction du consensus nécessaire à notre démocratie naissante”.

Ennahdha réitère son appel à tous les Tunisiennes et Tunisiens non enregistrés à s’inscrire sur les listes électorales de leurs régions respectives, tout en invitant les différentes parties prenantes à maintenir la transparence de ce processus fondamental dans le système électoral et à élargir les consultations avec les organisations de la société civile et les partis afin de rechercher les moyens d’atteindre les taux d’enregistrement les plus élevés et de réconcilier les citoyens avec le processus politique et électoral.

Le bureau exécutif du Mouvement, présidé par Rached Ghannouchi, a examiné d’autre part la situation générale dans le pays, au plan social et politique, ainsi que l’évolution de la situation régionale et son impact prévisible sur le pays. Il a également abordé un certain nombre de problèmes internes, notamment le lancement du processus de sélection de ses candidats aux prochaines élections législatives, ajoute la déclaration.