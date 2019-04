La route à double voie reliant les gouvernorats de Kébili et Gabès figure parmi les projets dont le coût dépasse 1 milliard de dinars, ce qui requiert des bailleurs de fonds régionaux et internationaux. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Selmi, qui effectuait une visite à Kébili, vendredi 19 avril.

Il a souligné que son département entamera, en coordination avec le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, la réalisation des études sur ce projet et se lancera à la recherche des financements nécessaires.

Il a réitéré son engagement à renforcer les équipements d’entretien et d’assainissement des routes qui se retrouvent bloquées durant le printemps.

Selmi a, par ailleurs, décidé de consacrer une enveloppe supplémentaire de 800 mille dinars au doublement de la route à l’entrée est de la ville de Douz et au goudronnage de la voie reliant les délégations d’El Faouar et de Rjim Maâtoug pour inclure la zone ” El Matrouha” jusqu’aux limites des frontières algériennes.

Lors de cette visite, il a pris connaissance de l’état d’avancement de certains projets comme celui visant à préserver cité Nazla El-Jaoufia (municipalité de Kébili) des eaux pluviales dont le coût est estimé à 1,5 million de dinars.

Il a, également, le projet de réhabilitation de la cité Al Waha (municipalité de Jemna) moyennant un coût estimé à 1,7 million de dinars.