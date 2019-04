Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire est tenu de réaliser le projet sino-tunisien du pont reliant la région d’El Jorf à Djerba Ajim (gouvernorat de Médenine). C’est ce qu’a assuré, mercredi 17 avril, Noureddine Selmi, démentant ainsi les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait annulé ou remplacé ce projet.

S’exprimant lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Selmi a expliqué que son département a demandé à la partie chinoise de reporter la signature de l’accord relatif à la réalisation des études techniques et documents contractuels concernant ce projet.

A rappeler que samedi 13 avril 2019, le ministère de l’Equipement a organisé une journée d’information sur l’état d’avancement de ce projet, au cours de laquelle les deux parties, tunisienne et chinoise, ont convenu de reporter la signature de l’accord relatif à la réalisation des études techniques et documents contractuels relatifs au financement et à la réalisation du projet sino-tunisien du pont reliant la région d’El Jorf à Djerba Ajim en raison du retard accusée dans ce domaine.

Ce projet, dont les travaux devraient être engagés par la Chine, après les études détaillées d’une durée de 18 mois, devrait être réalisé sur une période de trois ans, moyennant un crédit avantageux d’environ 300 millions de dollars (915 millions de dinars), avait indiqué le ministre.