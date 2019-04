Le tirage au sort pour 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) a été effectué vendredi 12 avril 2019 au Caire, et montre déjà les favoris, mais aussi des chocs et peut-être des surprises.

Tout d’abord, il faut noter l’absence des habitués (Gabon, Burkina Faso, Zambie et Togo) ; les trois nouveaux venus (Mauritanie, Madagascar et Burundi) ; et les quatre revenants (Tanzanie, Namibie, Kenya et Angola).

La CAN passe de 16 équipes pour les précédentes éditions à 24 pour 2019. Et le tirage au sort n’a vraiment pas permis de voir des très « gros chocs » (que certains spécialistes ont l’habitude de désigner “ Groupe de la mort “), sauf pour le groupe D dans lequel figurent le Maroc et la Côte d’Ivoire, logiquement donnés favoris mais qui devraient cependant se méfier des Bafana Bafana (Afrique du Sud).

En effet, s’il y a un match à ne pas rater, c’est bien celui qui opposera les Lions de l’Atlas (Maroc) aux Eléphants de Côte d’Ivoire. Ce sera un match dans le match, autrement dit de la revanche en l’air.

Privés du mondial 2018 par le Maroc, les Eléphants auront à cœur de prendre leur revanche lors de cette 32ème édition de CAN lors de leurs deux confrontations au premier tour de leur groupe.

Battus également lors du premier tour de la CAN 2017 au Gabon sur le score de 1-0, les Ivoiriens tenteront aussi de se venger.

Mais ce n’est pas, car l’actuel entraîneur des Lions de l’Atlas a aussi entraîné les Eléphants pour – d’ailleurs – leur seul titre continental, en 2015.

Toujours au chapitre des chocs, un Cameroun-Ghana (dans le Groupe F) est également attendu tant il aura l’air de revanche lui aussi entre les deux nations. En effet, les Lions indomptables avaient battu les Blacks Stars en demi-finale de la CAN 2017.

Le troisième (petit) choc, c’est celui qui opposera le Nigeria à la Guinée dans le groupe B (où figurent deux des trois petits nouveaux, en l’occurrence le Burundi et Madagascar).

Le Nigeria-Guinée constituera un choc, non pas par la carrure de ces deux équipes, mais parce que le Silly national de Guinée a remporté deux des trois confrontations officielles qui l’ont opposé aux Super Eagles du Nigeria (un nul).

Enfin, un Sénégal – Algérie (dans le Groupe C) est un classique de la Coupe d’Afrique des Nations (c’est la 3ème fois que ces deux nations se retrouvent dans la même poule en CAN)… à l’avantage des Fennecs (Algérie). Les deux premières places ne devraient pas, logiquement, échapper aux Lions de la Teranga et aux Fennecs d’Algérie, Kenya et Tanzanie étant des revenants, même s’il faudra s’y méfier.

Enfin, il y a le chapitre « retrouvailles » des entraîneurs. On a déjà évoqué Hervé Renard (Maroc et Côte d’Ivoire), mais il y aura aussi Alain Giresse, actuel sélection des Aigles de Carthage, qui retrouvera dans la même poule d’autres Aigles qu’il a entraînés jusqu’en 2017, à savoir les Aigles du Mali. Pour certains spécialistes du ballon rond, c’est un gros avantage de connaître ses adversaires en tant qu’entraîneur.

Résumons-nous. Si notre raisonnement est juste, l’Egypte et RD Congo (Groupe A), Nigeria Guinée (Groupe B), Sénégal et Algérie (Groupe C), Maroc et Côte d’Ivoire (Groupe D), Mali et Tunisie (Groupe E) et Ghana et Cameroun (Groupe F), devraient figurer dans les 16èmes de finale.

Quant aux meilleurs troisièmes, et compte tenu du football qu’on les a vus pratiquer pendant les éliminatoires, nous pensons fortement à l’Afrique du Sud, au Bénin et à l’Ouganda.

Voici les six Groupes

GROUPE A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe

GROUPE B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi

GROUPE C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

GROUPE D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

GROUPE E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

GROUPE F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau.