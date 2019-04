La STAR tiendra une communication financière le lundi 22 avril 2019 à 15h au siège de la Bourse de Tunis.

Cette communication sera animée par Monsieur Hassene FEKHI Directeur Général de la STAR et Monsieur Mehdi MASMOUDI Directeur du pôle Financier et portera sur les réalisations de l’exercice 2018 et ses perspectives d’avenir de la société.