La Bourse de Tunis clôture quasiment stable ce Mardi 16 avril 2019. L’indice boursier , Tunindex a affiché un léger repli de 0.09 % à 6 942.07 points , dans un volume d’affaire de 3.531 MD, selon Mena capital partners.

Le titre UNIMED abandonne 0.45 % en se monnayant à 10.86 TND , réalisant un volume d’échanges de 0.760 MTND, suivi par ICF qui a gagné 2.96 % en mobilisant 0.380 MTND de ses capitaux, l’action s’échange à 211.60 TND.

Dans le vert ,BTE s’offre la meilleure hausse ( + 6.03) à 9.67 TND tout comme pour les titres SOMOCER et SANIMED qui ont grimpé respectivement de 4.67 % et 3.63 % à 1.12 TND et 1.71 TND.

Lanterne rouge , SERVICOM poursuit sa baisse ( -5.0 %) , l’action s’échange à 0.76 TND ,suivi par AMS et ATB qui ont marqué une perte respective de 4.058 % et 3.97 % à 0.71TND et 2.90 TND.

Dans le rouge également , les titres EURO-CYCLES et ASSURANCES SALIM signent respectivement une régression de 3.11 % et 2.99 % pour s’établir à 16.81 TND et 24.94 TND.