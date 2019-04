Un projet baptisé ” Chabeb ” (jeunes) a été lancé, mardi 16 avril, pour financer près de 20 micro-projets au profit des jeunes ciblés par 4 centres d’encadrement social, a annoncé Dhouha Jourchi, directrice exécutive de l’association “ado plus”.

S’exprimant lors d’une journée d’étude organisée à Tunis, elle a souligné que ce projet est lancé par l’association Chabab en partenariat avec l’organisation française ” Santé Sud ” et les établissements relevant du ministère des Affaires sociales et celui de la Femme, avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD).

“Ce projet a pour objectif de fournir l’accompagnement nécessaire aux jeunes pris en charge par les Centres d’encadrement et d’orientation sociale de Douar Hicher et de Naassen, le Centre intégré de la jeunesse et l’enfance de Borj el Amri, et le Centre social d’observation des enfants de la Manouba”, a-t-elle indiqué.

Plusieurs sessions de formation seront organisées, dans le cadre de ce projet qui se déroule sur la période de 2019-2021, au profit du personnel des centres sociaux précités et des jeunes pris en charge par des associations, dans l’optique de développer leur capacité, a-t-elle indiqué.

Ce projet a été lancé sur fond de chiffres et statistiques alarmants portant sur l’abandon scolaire de 300 élèves par jour, dont certains s’orientent vers la formation professionnelle,alors que le sort de plusieurs parmi eux reste inconnu, a-t-elle regretté.

De son côté, le responsable de la direction générale de la promotion sociale, Mohamed Ben Youchaa a affirmé que les centres sociaux sélectionnés sont les plus fragiles, vu qu’ils accueillent des jeunes en danger et confrontés aux risques de la radicalisation.

Il a insisté sur l’importance de redonner confiance aux jeunes et de les considérer comme acteurs efficaces et productifs.