La création du prix international Ouled Ahmed pour la poésie a été annoncée, vendredi 12 avril à Sidi Bouzid, ville natale du poète Mohammed Sghaier Ouled Ahmed, en concomitance avec la célébration du 3ème anniversaire de sa mort.

Parti à l’âge de 61 ans, après une longue lutte contre la maladie, Ouled Ahmed est considéré comme un poète au parcours exceptionnel. Ses recueils témoignent de son amour pour la patrie et sa défense des causes justes.

Né le 4 avril 1955 et mort le 5 avril 2016, Ouled Ahmed avait dédié sa vie à la lutte contre la dictature. Il était un fervent défenseur des libertés individuelles, de la femme et des idées modernistes et progressistes.

Ce prix sera décerné en guise d’hommage posthume au poète disparu et à l’ensemble de son oeuvre poétique remarquable. Il a été annoncé en présence de la famille et amis de feu Ouled Ahmed présents à un forum poétique intitulé ” On aime le pays ” organisé au complexe culturel 17 décembre. Il s’agit d’une initiative de l’association tunisienne d’action culturelle (ATAC) que préside Farah Abdouli.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sidi Bouzid, Abdouli a évoqué une initiative de l’ATAC, en partenariat avec le conseil régional et grâce au soutien de la délégation régionale pour les Affaires culturelles et de la municipalité de Sidi Bouzid.

Il a indiqué que les conditions de participation à ce prix sont en cours d’élaboration avec l’ambition de voir la manifestation immortaliser l’expérience de feu Ouled Ahmed afin qu’elle soit un vecteur pour la création poétique future.

Abdouli souhaite une plus grande implication du ministère de tutelle pour aider cette initiative qui pourrait dynamiser davantage la scène culturelle à Sidi Bouzid.

En parallèle, un projet est en cours de réalisation par les autorités régionales à Sidi Bouzid pour baptiser une institution culturelle et une place publique ou une rue au nom de Ouled Ahmed.