La Tunisie prendra part, du 10 au 14 avril 2019, à Washington, aux travaux des assemblées annuelles et réunions de printemps du groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a indiqué le ministère du Développement de l’investissement et de la coopération internationale dans un communiqué publié, jeudi à Tunis.

La délégation tunisienne est composée des ministres du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale Zied Ladhari, des Finances, Ridha Chalghoum et du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) Marouene Abassi, ainsi que du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des grandes réformes, Taoufik Rajhi.

Au programme de ces réunions, figurent plusieurs ateliers sur des sujets liés au développement humain dans les pays du Moyen Orient et de L’Afrique du Nord (MENA), la sécurité sociale, la construction du capital humain ainsi que les défis qui en découlent, en matière d’emploi des jeunes et l’autonomisation économique de la femme, notamment, dans les pays de l’Afrique.

Des gouverneurs des banques centrales, des ministres des finances, de développement et des hauts responsables du secteur privé, ainsi que des représentants des organisations de la société civile, prendront part aux réunions du printemps du groupe de la BM et du FMI.