En date du 26/03/2019, le conseil d’administration de CELLCOM a décidé la nomination de M. Amine CHOUAIEB en tant que nouveau Président Directeur Général de CELLCOM, à partir du 1ier Avril 2019.

Il succède dans cette fonction à Monsieur Mohamed Ben Rhouma, en poste depuis 2002.

Malgré une conjoncture difficile due aux conditions du marché, CELLCOM reste forte de ses atouts et consciente du contexte concurrentiel dans lequel elle agit.

CELLCOM a entamé depuis le début d’année une revue stratégique de son business modèle. L’objectif est de renforcer les activités où elle dispose d’un avantage concurrentiel significatif et où elle pourrait maintenir des marges confortables.

La revue stratégique a permis également d’identifier de nouveaux relais de croissance pour CELLCOM, via un renforcement des compétences en interne et/ou des partenariats ciblés, capables de renforcer et de compléter l’offre de produits et de services de CELLCOM.

C’est dans cette perspective que, YKH Holding, actionnaire de référence de CELLCOM, a ciblé le recrutement du nouveau Président Directeur Général de CELLCOM, avec comme mission d’adapter cette nouvelle stratégie et de donner une nouvelle impulsion à CELLCOM.

Par ailleurs Amine CHOUAIEB reste directeur général de CHIFCO et est actionnaire à hauteur de 17,9%.

Des discussions ont été entamées en vue du rapprochement des deux sociétés. Ceci sera explicitement exposé lors de la présentation du nouveau business plan lors de la communication financière à venir.

CELLCOM s’engage à organiser prochainement (mois de Juin) une communication financière pour présenter le nouveau Business Plan de CELLCOM et communiquer plus en détail sur les changements en cours.