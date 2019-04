Il est important de fournir des plateformes de commercialisation des produits agricoles de terroir de certaines régions, dont Djebba et Nefza afin de mieux faire connaitre ces produits, a souligné le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques et de la pêche Abdallah Rabhi.

Intervenant lors de l’ouverture de la première édition du salon régional de l’agriculture et de l’élevage ” Agrinord 2019 ” ( du 11 au 14 avril 2019), Rabhi a cité plusieurs initiatives visant à développer la commercialisation des produits agricoles, dont les points de vente du producteur au consommateur. Pour Rabhi, cette foire agricole reflète le développement de la production et des services agricoles.

En ce qui concerne les indemnisations des dégâts subis par les agriculteurs, il a précisé qu’elles seront débloquées prochainement, appelant les agriculteurs à continuer à travailler pour faire réussir la saison agricole d’autant plus que la saison actuelle est considérée comme exceptionnelle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’UTAP Abdelmajid Zar a indiqué que l’importante participation des agriculteurs à la foire ” Agrinord 2019 ” reflète un esprit d’innovation en dépit des problèmes que rencontre le secteur.

Au sujet des prix des céréales, Zar a relevé que jusqu’aujourd’hui, aucun avancement n’a été réalisé dans le dossier de l’augmentation des prix des céréales et du lait en dépit des cris d’alarme lancés par les agriculteurs.

Le salon régional de l’agriculture et de l’élevage ” Agrinord 2019 ” s’étale sur une superficie de 1500 m3. Il est organisé du 11 au 14 avril 2014 au centre régional des expositions de Béja sous le slogan “L’agriculture, métier de nos ancêtres et le sol trésor de notre pays “. Près de 40 exposants spécialisés dans plusieurs domaines agricoles et industriels, participent au salon.