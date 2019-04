Des responsables représentant les ministères du Commerce et du Tourisme ont convenu, jeudi 11 avril, d’assurer l’approvisionnement des unités hôtelières en différents produits afin de répondre à une demande de plus de 3.000 tonnes de viandes bovines congelées, mille tonnes de viandes ovines et 3.000 tonnes de viandes blanches ainsi qu’une importante quantité de fruits et légumes.

Ces décisions ont été prises dans le cadre d’une séance de travail à laquelle ont participé Amor El Béhi et René Trabelsi, respectivement ministre du Commerce et du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état d’approvisionnement et de la satisfaction de la demande en différents produits de consommation, au cours de la saison touristique, selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère du Commerce.

Les deux parties se sont mis d’accord sur l’intensification des efforts entre les différents intervenants pour s’assurer de l’adaptation de l’approvisionnement, en produits de consommation de la quantité et de la qualité requise, au marché touristique dynamique.

Les deux ministres ont également convenu de mettre en place un programme d’action de contrôle spécifique entre les ministères du Commerce, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), l’Office national de l’artisanat.

Ce programme qui cible les commerces de produits artisanaux, vise à lutter contre la contrefaçon surtout dans le domaine de l’artisanat.

Cette réunion de travail a été marquée par la présence des représentants du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, des agences de voyage et le service du commerce intérieur relevant du ministère du Commerce.