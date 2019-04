La BTS Bank a initié, sous les auspices du ministère des Finances et en coordination avec l’association professionnelle des institutions de microfinance et les organes concernés, un nouveau programme portant sur le choix de bureaux d’études spécialisés qui seront chargés de la restructuration des associations de microcrédits financées par la BTS et de constituer des associations régionales de microfinance au niveau de chaque gouvernorat.

Le programme de restructuration inclut trois étapes essentielles dont la première concerne le diagnostic et l’audit de la situation actuelle des associations de microcrédits. La deuxième étape portera par la suite sur la création des associations régionales de microcrédits, tandis que la troisième et dernière étape sera réservée à l’obtention des autorisations subordonnées à l’exercice de l’activité de microfinance par l’autorité de contrôle de la microfinance et à la mise en place des associations régionales au niveau des gouvernorats.

La BTS Bank envisage, à travers ce programme, la restructuration de 280 associations réparties sur tous les gouvernorats. Cette restructuration vise une meilleure gouvernance et une gestion plus efficace des associations, de même qu’elle apportera plus d’efficience et de rentabilité à leur activité. Cela contribuera à leur pérennité et au renforcement de leur rôle en matière d’inclusion financière.