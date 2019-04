Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, annoncé, jeudi 11 avril, que les 21 et 22 juin de chaque année seront institués “Journées de l’administration”.

Il a également affirmé que les services de la présidence du gouvernement se penchent sur l’élaboration d’une vision pour développer et mieux organiser les services administratifs.

Chahed s’exprimait à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de l’Ecole nationale d’administration (ENA, 1949-2019).

Les Journées de l’administration constitueront un espace de dialogue entre l’administration tunisienne et divers acteurs parmi institutions universitaires et de formation, société civile, secteur privé et partenaires sociaux, a-t-il expliqué.

Le choix de la date du 21 juin, qui coïncide avec la tunisification de l’ENA (21 juin 1956) revêt une symbolique particulière dans la mesure où elle rappelle l’engagement des Tunisiens dans le processus d’édification de l’Etat moderne.

Evoquant le développement des services de l’ENA, créée sur décret beylical promulgué par Mohamed Lamine Bey le 3 février 1949, Chahed a précisé que trois éléments essentiels seront pris en compte, en plus de l’encouragement à l’ouverture et la distinction.

L’ENA a contribué à la création du premier noyau des ressources humaines tunisiennes dans les différentes structures publiques et à la formation des cadres administratifs.

Le chef du gouvernement a précisé que le la modernisation de l’ENA se basera sur le développement de son système de formation et les services de consulting ainsi qu’une plus grande ouverture sur les pays du voisinage. Il a mis l’accent sur la modernisation de la mission du centre d’expertise et de recherches administratives au sein de l’ENA pour le transformer en un centre veille et de prospection dans le domaine de l’administration.

De son côté, le ministre de la Fonction publique, Kamel Morjane, a souligné le rôle avant-gardiste de l’ENA, relevant que cette institution, un des acquis de la République, a été créée essentiellement pour investir dans les ressources humaines.

Il a rappelé les multiples réalisations enregistrées par l’ENA pour jeter les bases d’une administration tunisienne moderne.

Selon les statistiques fournies par l’ENA, le nombre des diplômés de l’établissement, depuis sa création à 2018 a atteint 18513.

Une exposition documentaire marquant la célébration du 70e anniversaire de l’ENA a été organisée en collaboration avec l’institution des Archives nationales et le Centre national de documentation.

L’exposition retrace les principales publications de l’école et comporte des photos et des travaux artistiques des diplômés de l’établissement.