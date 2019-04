Sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles de la Tunisie, l’Université Paris Dauphine I Tunis et la Fondation BIAT lancent un Executive Master intitulé «Politiques et Management et de la culture ». Le master a pour vocation de former des spécialistes de haut niveau dans le domaine du management culturel, à la gestion et à l’administration d’organismes culturels et à la mise en œuvre de politiques culturelles.

Sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles de la Tunisie, l’Executive Master en politiques et management de la culture est un programme initié et soutenu par la Fondation BIAT et développé par L’Université Paris Dauphine I Tunis. Il s’agit d’une formation continue localisée en Tunisie, par des professeurs et des experts universitaires français et tunisiens. La formation permet l’obtention d’un diplôme de master reconnu aux niveaux international et ouvre la voie à des débouchés professionnels dans le secteur culturel privé et public.

Ce programme s’inscrit dans un contexte d’effervescence du secteur de la culture en Tunisie, qui a vu l’émergence récente de multiples initiatives, acteurs et infrastructures.

« Ce programme qui s’inscrit sous l’axe culture de la Fondation BIAT, vise à mettre en place une formation permettant l’acquisition et le perfectionnement d’une qualification professionnelle pour les acteurs du secteur culturel » explique Malek Ben Slimane, Directrice de l’axe Culture à la Fondation BIAT.

« L’offre de formations dédiées à la culture étant encore embryonnaire en Tunisie, nous avons pour ambition, avec ce nouveau programme, de former des spécialistes pour gérer efficacement des organismes culturels et mettre en œuvre les politiques culturelles. Il est important de dédier une formation à ce secteur compte tenu de son caractère spécifique » poursuit Karim Tinsa, Directeur de la Formation Continue du campus Tunis de l’université parisienne.

Sur le plan pédagogique, le programme s’appuie sur les acquis du Master « Management des organisations culturelles » de l’université parisienne en place depuis 1985. Il sera délivré par des professeurs et des experts universitaires français et tunisiens qui auront pour mission de prendre en compte le contexte local. La formation, sanctionnée par un diplôme de master de Paris-Dauphine, ouvre la voie sur des débouchés dans le secteur culturel privé ou public et s’impose comme le seul cursus diplômant proposé en Tunisie.

La formation, d’une durée de 18 mois, se compose de 12 modules auxquels s’ajoute un voyage d’études optionnel à Paris. La dernière session de sélection pour la première Promotion, qui fera sa rentrée le 3 mai prochain, est prévue les 15 et 16 avril prochains.

Pour plus d’informations quant aux conditions d’éligibilité, rendez-vous sur les sites de Dauphine | Tunis et de la fondation BIAT : tunis.dauphine.fr dans l’onglet executive education et fondationbiat.org.tn

A propos de Dauphine | Tunis

Le campus Tunis de Paris-Dauphine se positionne dans la région comme un pôle d’excellence en Gestion, Economie Appliquée et en Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations. Il bénéficie du potentiel scientifique reconnu à l’international dans les classements internationaux de son université mère.

Dauphine | Tunis en contribuant de façon active et innovante aux besoins en recrutement des entreprises approfondit l’un des éléments fondamentaux qui font sa force : l’accompagnement de ses étudiants vers le monde professionnel.

Diversité des programmes

Licences Gestion – Mathématiques appliquées

Masters : Finance, Management des Systèmes d’information, Big Data, Actuariat

Executive MBA et Executive Master en Finance Islamique

Programmes certifiants et sur mesure pour cadres dirigeants

Un modèle d’enseignement orienté employabilité

Relation étroite avec le monde professionnel à travers des rencontres et échanges constants sur le campus ou via des visites d’entreprises

Accompagnement carrières tout au long du programme : Un portail dédié aux dauphinois pour accéder aux offres de stages et d’emplois Dauphine Careers : un espace dédié à la recherche d’emplois, les étudiants sont encadrés par des professionnels en Ressources Humaines pour réussir leurs sessions de recrutement

Formations en développement personnel dès la licence pour mieux se connaitre et ainsi mieux se connecter au marché de l’emploi

Promotion de l’engagement dans la vie associative pour mettre en pratique les enseignements et se confronter à la réalité

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat. La Fondation BIAT est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT.

http://www.fondationbiat.org.tn/