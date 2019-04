La Bbourse de Tunis a clôturé en baisse la séance du lundi, le Tunindex a perdu 0,57 %, à 6 928,03 points , traitant un volume d’affaires de 2,837 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas , faisant apparaitre 25 valeurs en baisse contre 19 haussières.

Dans le vert, SERVICOM s’offre la plus forte hausse de la séance ( + 5.12 % ) à 0,82 Dinars (D) , suivi par TVAL qui a grimpé de 4,42 %, à 36,55 D.

Parmi les hausses , AIR LIQUIDE gagne 2,94 %, à 89,0 D, suivi par CEREALIS et SOPAT qui se sont bonifiés respectivement de 2,79 % et 2,75 % en s’échangeant à 4,78 D et 2,24 D.

Dans le rouge , ATB recule de 2,96 %, à 3,27 D ,suivi par TUNISE LEASING et LAND’OR qui ont baissé respectivement de 2,93 % et 2,90 %, à 10,25 D et 8,69 D. BIAT a terminé en régression ( -2,62 % ) à 114,90 D, tout comme le titre SAH qui a perdu 2,34 % en se monnayant à 10,40 D .