La Bourse de Tunis entame la séance du lundi 2019 dans le rouge, où le Tunindex baisse de 0.45 % à 6 936.56 points , dans un faible volume d’affaires de 0.747 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, SOPAT hausse de 4.58 % à 2.28 TND suivi par les deux titres TVAL et BTE qui grimpent respectivement de 4.51 % de 2.71 % à 36.58 TND et 9.45 TND.

A l’opposé,BIAT recule de 3.38 % à 114.0 TND tout comme ATTIJARI LEASING et CIL qui ont perdu respectivement 3.0 % et 2.95 % à 12.61 TND et 14.46 TND.