Le Manager, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, ont organisé aujourd’hui mercredi , 3 Avril 2019 à l’hôtel Mövenpick les Berges du Lac, la quatrième édition des trophées des Femmes Entrepreneures. Cette action vise à faire connaître le dynamisme des entrepreneures et à susciter de nouvelles vocations de création d’entreprises.

Le prix s’est basé sur un appel à candidature qui a débuté le 1er décembre et s’est achevé le 15 février.

Le jury qui a examiné les dossiers est présidé par Habib Karaouli, PDG CAP Bank et composé d’Alexander Rieper, représentant résident de la fondation Friedrich-Naumann pour la liberté, Douja Ben Mahmoud Gharbi, co-fondatrice de RedStar, Hela Ouardi, enseignante universitaire et écrivaine, Mouna Allani, CEO La Badira, Dorsaf Bejaoui, Chief HR à Tunisie Télécom, Dhouha Zarrouk, Directrice chargée de la direction des risques opérationnels à la BNA et Sahar Mechri, Directrice exécutive du Manager.

Les projets ont été évalués sur la créativité, la pérennité, l’impact social, sociétal et environnemental. Cinq femmes entrepreneures évoluant dans les principaux secteurs économiques: TIC et Services, Agribusiness, Artisanat, et Industrie ont été couronnées.

Le jury a choisi pour chaque catégorie les lauréates suivantes :

Maroua Ben Ali pour l’industrie, le prix est sponsorisé par la QNB.

Intissar Mnassri pour le prix jeune pousse, le prix est sponsorisé par la SNDP.

Emna Ben Mustpha pour l’agribusiness, le prix est sponsorisé par Tunis RE.

Lobna Saidi pour les services, prix est sponsorisé par la Banque de l’Habitat.

Imen Sayar pour l’artisanat, prix sponsorisé par la CDC

Chacune a reçu un trophée et a gagné un chèque de 5 000 DT de l’entreprise sponsor. L’entrepreneure jeune pousse a reçu un chèque de 2500 DT.

Cette quatrième édition a été marquée par un nouveau partenariat avec le réseau Euro-Mediterranean Economists Association qui offre à la Femme Entrepreneure de l’Année un programme de mentorship à l’international. Également, un hommage a été rendu au Centre d’affaires de Sousse dirigé par Mme Amel Brini pour son dynamisme et les efforts effectués pour encourager les femmes entrepreneures.

Qui sont les lauréates?

Maroua Ben Ali pour l’industrie, prix QNB

Maroua ben Ali originaire de Bizerte,âgée de 31 ans, est ingénieur en génie biologique. En 2015, elle a lancé son entreprise “Herbéos” à Monastir, dont la principale activité consiste fabriquer des produits cosmétiques naturels. Elle dispose d’une gamme variée de 70 produits et exporte en France, à Genève et vers des pays asiatiques.

Intissar Mnassri pour le prix jeune pousse, prix SNDP

Intissar Mnasri, originaire de Thala, âgée de 35 ans a créé son entreprise “Bio Thela “ en 2016, dont la principale activité est l’extraction des huiles végétales, notamment l’huile de figue de Barbarie.

Emna Ben Mustpha pour l’agribusiness, prix Tunis RE

Emna Ben Mustapha, originaire de Tunis, âgée de 29 ans. Emna a créé son entreprise “Aquaspir spiruline du Cap-Bon” à Nabeul, en 2015. L’entreprise produit et commercialise la spiruline et ses dérivés. L’entreprise travaille également sur un projet de recherche avec une université pour le traitement du cancer du côlon avec une variété de la spiruline.

Lobna Saidi pour les services, prix BH

Lobna Saidi, originaire de Jendouba, agée de 37 ans, ingénieur agronome de formation, a débuté sa carrière dans la société civile.

En décembre 2016, Lobna a cofondé l’entreprise sociale SHANTI dont la mission est la co-conception et l’incubation de projets à fort impact social, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des acteurs de l’innovation sociale.

Imen Sayar pour l’artisanat, prix CDC

Imen Sayar, originaire de Ben Guerdane, âgée de 30 ans, titulaire d’une licence appliquée en beaux-arts, spécialité céramique, a fondé son entreprise ” Tendance Céramique “ en 2017, dont la principale activité est la fabrication des produits en céramique tels que les carreaux muraux artisanaux et les objets de décoration. Imen a réussi à trouver une formule qui permet de faire rentrer l’argile du Sud dans un four électrique et de pouvoir donc la décorer.

Parmi ces cinq lauréates, le jury a sélectionné Maroua Ben Ali pour le grand titre de Femme Entrepreneure de l’Année 2019.