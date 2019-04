Le bureau exécutif du Mouvement Ennahdha a annoncé le lancement d’un dialogue au sein de ses structures afin de convenir de “l’option appropriée” pour la participation du mouvement à l’élection présidentielle prévue en novembre 2019.

Le leader du mouvement Rached Ghannouchi avait indiqué dans des déclarations à la presse qu’il ne briguera pas un mandat présidentiel, mais le parti n’a pas encore pris de décision officielle à ce sujet.

Le mouvement a appelé, dans une déclaration rendue publique jeudi 4 avril au terme de réunion de son bureau exécutif mercredi 3 courant, tous les Tunisiens qui ont atteint l’âge légal à remplir leurs obligations électorales ou qui n’ont pas pu s’inscrire auparavant pendant la période fixée par la l’Instance supérieure indépendante des élections, qui sera ouverte le 10 avril.

Il invite également toutes les parties prenantes à “créer les conditions propices au succès de ce processus”, notamment en facilitant l’acquisition de cartes d’identité nationales pour des milliers de femmes et de jeunes qui en ont été privées pour diverses raisons.

Il a exprimé par ailleurs sa “ferme condamnation de la rhétorique violente et d’exclusion adoptée par certaines parties, qui reflète essentiellement la pauvreté des programmes et l’incapacité de présenter des propositions constructives”.

Le mouvement réitère l’appel à “des dialogues et discussions sérieux et profonds sur les futurs choix économiques et sociaux de la Tunisie, et à ce que la rivalité électorale entre les partis repose sur des programmes et des projets réalistes qui aident à promouvoir la réalité du pays”.

Par ailleurs, le Mouvement exprime sa satisfaction pour “le succès du Sommet arabe présidé par la Tunisie en termes d’organisation, de gestion et de participation de haut niveau des dirigeants arabes”, et se félicite de “l’appel explicite contenu dans la Déclaration de Tunis visant à mettre fin à la situation arabe actuelle qui a transformé la région en terrain de conflits internationaux et régionaux, en sanctuaires d’organisations terroristes qui menacent la sécurité, la stabilité et le développement, ainsi que la condamnation des plans de colonisation sionistes et le rejet de la violation des résolutions de l’ONU”.

Le bureau exécutif du Mouvement Ennahdha a examiné, d’autre part, la situation générale dans le pays, l’évolution de la scène politique et sociale et a également passé en revue certains projets de loi qui seront débattus par l’assemblée du peuple.