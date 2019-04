En 2019, la production de pétrole devrait atteindre près de 16,2 millions de barils, contre 14 millions en 2018, selon les données estimatives du ministère de l’Industrie et des PME publiées mercredi 3 avril 2019.

Les prévisions du ministère tablent sur une évolution de la production globale de gaz qui atteindra, au cours de cette année, 2.100 millions de m3, contre 2.000 millions de m3 réalisés en 2018.

Quant à la production globale du gaz liquéfié, elle devrait dépasser les 400 mille m3 contre près de 230 mille m3 réalisés en 2018.

L’entrée en exploitation du projet Nawara permettra d’augmenter la production des hydrocarbures au cours du 2ème semestre de 2019 pour s’établir à près de 7.000 barils par jour, ainsi que celle du gaz naturel, soit près de 2,7 millions m3 par jour.

Hausse du nombre de nouveaux permis de prospection et d’exploitation

Le nombre global de nouveaux permis de prospection et d’exploitation atteindra, en 2019, près de 30, contre 21 permis en 2018. Le ministère œuvre à reprendre l’activité de prospection à travers la régularisation de la situation de certains permis bloqués, notamment ceux de Borj El Khadra et Zarat.

A la fin du mois de mars 2019, la situation de 06 concessions d’exploitation a été régularisée sur un total de 18 concessions, dont la durée de validité se termine à la fin de 2023, dans l’objectif de poursuivre les activités d’exploitation.

Dans un communiqué publié mercredi 3 courant, le ministère de l’Industrie et des PME précise que, durant le premier trimestre 2019, des tentatives de production ont été menées dans des gisements de prospection, dont les résultats sont avérés positifs.

La moyenne de production quotidienne enregistrée, au 18 mars 2019, atteint environ 2734 barils de pétrole et près de 200 mille mètres cubes de gaz et les préparatifs vont bon train pour démarrer le forage d’un nouveau puits de prospection.

S’agissant des puits de développement, les prévisions tablent sur le forage de 7, d’ici la fin de l’année 2019, contre le forage de 4 puits en 2018.

Les travaux de forage d’un puits de développement ont été achevés au cours du premier trimestre 2019 et les préparatifs sont engagés, actuellement, pour démarrer le forage d’un 2ème puits.

Le nombre de puits de développement et de prospection dont les ressources sont confirmées a atteint 13, outre 4 puits dont les ressources sont non confirmées.