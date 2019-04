Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, estime que l’adoption du projet de loi portant augmentation de l’âge de départ à la retraite constitue un pas important sur la voie de la réforme des Caisses sociales.

S’exprimant lors d’une plénière, tenue mercredi 3 avril 2019 à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et consacrée à l’examen du projet de loi relatif à l’amendement et au parachèvement de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, Trabelsi a souligné la nécessité de réfléchir à d’autres solutions pour résoudre le problème des Caisses sociales.