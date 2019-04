Les travaux de curage de l’oued Medjerda sur 34 km ont permis le passage de 240 millions de mètres cubes d’eau et, partant, d’éviter sa crue au niveau de Medjez El Bab, au courant de l’hiver 2019, selon le secrétaire de l’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, cité par l’Agence TAP à Béja.

Les études vont être parachevées pour le curage de l’oued Medjerda au niveau de Slouguia et Mastouta.

A Cap Negro, à Nefza, il a annoncé l’élaboration d’une étude pour la réalisation d’un port et d’un projet touristique et culturel dans la région. Cette étude sera conjointement, élaborée par les services de l’agriculture, de la culture et du tourisme dans la région.

Il a été aussi, convenu avec les autorités régionales, de procéder immédiatement, à la résolution des problèmes d’approvisionnement de plusieurs régions en eau potable dont Ain Melliti, Bouzena et Boukaslan.

Le secrétaire d’Etat a assuré à ce propos, que les réserves actuellement, disponibles dans les barrages, vont permettre un approvisionnement normal en eau au cours des trois prochaines années, en Tunisie.

La réalisation d’un nouveau projet des grands axes à Béja, démarrera prochainement, moyennant une enveloppe de 170 millions de dinars et profitera à cent mille habitants, a-t-il, enfin, annoncé.