Les Journées Terre et Eau 2019 se déroulent actuellement et jusqu’au 4 avril au Caire. Elles abordent les principaux défis et solutions en matière de gestion durable des terres et des eaux pour la sécurité alimentaire. L’accent sera mis sur la région du Proche-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) afin d’examiner les progrès accomplis dans la lutte contre la pénurie d’eau dans la région, de favoriser l’échange de connaissances et d’expériences entre les pays et partenaires et paver le chemin à suivre en tenant compte des enseignements tirés, des nouveaux défis et des opportunités en matière de développement durable, indique la FAO (Organisation pour l’agriculture et l’alimentation).

Les thèmes examinés sont :

Vers une gestion durable des ressources en eau rares:Ce thème met l’accent sur les dernières données disponibles sur la pénurie d’eau dans la région MENA, soulignant son impact sur la sécurité alimentaire régionale […]

Halte à la dégradation des sols:La dégradation des terres et des sols est une menace majeure pour la sécurité alimentaire, la préservation des moyens de subsistance, la fourniture de services […]

Gouvernance de la terre et de l’eau pour atteindre les ODD dans les systèmes fragiles

Les politiques et les cadres réglementaires incomplets ou déficients qui ne tiennent pas suffisamment compte de l’interdépendance et de la complexité de la gouvernance de la terre […]

Impacts du changement climatique sur le développement régional et les perspectives de résilience accrue:Pratiquement tous les pays de la région MENA subissent les effets du changement climatique […]

Accroître les investissements dans l’eau pour l’agriculture