Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué les efforts arabes visant à faire face aux problèmes actuels tels que la question des réfugiés, formant l’espoir de voir ce rôle se consolider, notamment face à la situation tragique en Syrie et au Yémen. L’ONU n’a d’autre projet que de soutenir ces efforts.

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la 30e session ordinaire du Sommet arabe, dimanche, à Tunis, le responsable onusien a appelé à renforcer l’unité dans le monde arabe qui constitue, selon lui, une condition sine qua non à la réalisation de la paix et de la prospérité dans la région et pour épargner aux pays arabes une situation de fragilisation qui ouvrirait la voie à l’ingérence des forces étrangères et aggraverait l’instabilité dans la région.

Guterres appelle, par ailleurs, à la consécration de la gouvernance commune afin de réaliser la paix et répondre aux revendications des peules, notamment à travers la création de postes d’emploi, le respect des droits de l’Homme et la consécration de l’Etat de droit.

S’agissant de la cause palestinienne, le responsable onusien a souligné l’impératif de l’attachement à la solution à deux Etats, estimant que “la coexistence des deux peuples (palestinien et israélien) et la proclamation d’Al-Qods capitale des deux pays sont la seule solution à ce problème”. “La poursuite de la violence à Gaza atteste de la fragilité de la situation sécuritaire”, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce contexte, appelé à renforcer le rôle de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Sur un autre plan, il rappelé que le rôle de l’Organisation des Nations Unies consiste à contribuer à trouver des solutions aux problèmes du Yémen, à travers l’accord de Stockholm, en Suède, et la concertation avec tous les intervenants pour établir la paix à Al-Houdaïda.

“L’ONU a réussi, grâce à la générosité des Etats arabes et d’autres pays du monde, à collecter 6 milliards de dollars dont 4 milliards seront dédiés, durant l’année 2019, aux problèmes de la famine et la propagation du choléra au Yémen”, a-t-il précisé.

Le SG de l’ONU forme aussi l’espoir de voir la Libye sortir de sa crise, notamment grâce au consensus inter-libyen, estimant que la seule solution à la question syrienne est de garantir l’unité du peuple syrien et de son territoire y compris le Golan.

“Les pays arabes ont fait des sacrifices majeurs pour lutter contre le terrorisme”, a-t-il déclaré, précisant que les Nations Unies poursuivent leur soutien à ces efforts à travers le développement d’une stratégie arabe onusienne pour la lutte contre le terrorisme.

Il a, dans ce contexte, annoncé l’ouverture prochainement d’un nouveau bureau de l’ONU au Caire.

Concernant l’Algérie, le responsable onusien a salué “les efforts déployés pour réaliser une transition pacifique et démocratique répondant aux revendications du peuple algérien”.