La Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) et l’association française ECPM (Ensemble contre la peine de mort) ont interpellé les dirigeants arabes, réunis dimanche 31 mars 2019 à Tunis, dans le cadre du sommet de la Ligue arabe, sur le sujet de la peine de mort dans la région.

Les deux organisations ont appelé les Etats membres de la Ligue arabe à engager un dialogue constructif pour mettre fin aux exécutions “dans les Etats qui exécutent encore” et à aller progressivement vers l’abolition de la peine de mort.

Elles rappellent, à ce sujet, les propos du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres : “La peine de mort n’a pas sa place au 21e siècle”.

CTCPM et ECPM ont aussi regretté, dans un communiqué, que Djibouti soit le seul Etat membre de la Ligue arabe à avoir aboli la peine de mort.

Elles ont également condamné fermement les exécutions récentes, notamment, en Arabie saoudite, en Egypte et en Irak, appelant les Etats membres de la Ligue arabe à ne pas promouvoir le recours à la peine de mort dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à favoriser l’adoption de moratoires sur les exécutions, à commuer les condamnations à mort et à ratifier le Protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques.