Le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ahmed Issa Awad, a appelé les Etats arabes à mettre en œuvre les décisions du précédent sommet arabe (29ème sommet à Dhahran en Arabie saoudite), concernant son pays, en particulier celles relatives aux dettes extérieures, à l’appui aux institutions et à la reconstruction et la protection des ressources du pays.

Il a fait remarquer que le sommet de Tunis se tient au moment où la région arabe fait face à plusieurs défis, notamment, d’ordre sécuritaire. Cette conjoncture exige un surcroît de coordination, de solidarité et d’échange d’information sécuritaires pour lutter contre le risque du terrorisme, a-t-il dit, rappelant le ‘”rôle positif” qu’a joué la Somalie dans les domaines sécuritaire et politique.

En ce qui concerne la situation en Palestine, Ahmed Issa Awad a souligné le droit du peuple palestinien à la souveraineté, relevant que la cause palestinienne restera toujours le cadet des soucis des pays arabes, lesquels aspirent à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Il condamne également la décision américaine concernant la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le Golan. “Le Golan occupé restera toujours une terre syrienne”, a-t-il dit, appelant à un refus arabe à l’unanimité de la décision américaine.