La BERD, l’OIDD et le Tribunal administratif de Tunis développent le droit de la concurrence en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) et le Tribunal administratif de Tunis ont tenu à Tunis, le vendredi 29 mars, un atelier sur le droit de la concurrence.

Cet atelier constituait la dernière phase d’un projet de renforcement des capacités en matière de droit de la concurrence, projet financé par la BERD et mis en œuvre conjointement par la Banque, l’OIDD et les autorités tunisiennes, dont le Tribunal administratif de Tunis.

Ont participé à cet atelier 25 juges administratifs tunisiens. Le but était d’évaluer la formation qu’ils avaient reçue en décembre 2018 sur diverses questions liées au droit de la concurrence, questions qui allaient des concepts économiques du droit de la concurrence (définition du marché, concurrence et développement économique et investissement) aux théories et pratiques juridiques d’application des règles correspondantes.

Clôturant un projet couronné de succès mis en œuvre avec l’appui du Tribunal administratif de Tunis, les participants ont présenté, évalué et commenté les importantes connaissances et pratiques qu’ils avaient acquises grâce à la formation reçue. Ils ont en outre fait part à la BERD de leur expérience et de leurs recommandations, qui aideront la Banque à aider, dans ses pays d’opération, les autorités à améliorer les cadres juridiques nationaux relatifs à la concurrence et à les faire appliquer.

Depuis que la BERD a commencé ses opérations en Tunisie en 2012, elle a investi plus de 840 millions d’euros répartis sur 38 projets dans le pays et fourni une assistance technique à près de 800 PME, dont les deux tiers sont situées en région. La Banque investit pour soutenir la compétitivité de l’économie tunisienne via des marchés plus ouverts et une gouvernance renforcée, promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des régions reculées, renforcer la résilience du secteur financier, et soutenir la transition de la Tunisie vers une économie verte.

Communiqué de la BERD