La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi en forte baisse, où le TUNINDEX a chuté de 1,12% à 6.858.14 points, dans un faible volume transactionnel de l’ordre de 0.958 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, MENA Capital Partners (MCP).

Parmi les hausses, le titre ATL gagne 5,16% à 2,24 D, suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING et AMS qui grimpent respectivement de 3,57% et 2,63% à 0,29 D et 0,78 D.

Par contre, SERVICOM baisse de 3,79% à 0,76 ,D tout comme UADH et TUNISIE LEASING qui ont reculé respectivement de 2,94% et 2,93% à 1,32 D et 11,25 D.