Dans le cadre du programme culturel du Sommet arabe de Tunis 2019, une grande soirée musicale diffusée sur toutes les chaines arabes de télévision a été organisée jeudi 28 mars 2019 au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture, en présence de Mohamed Zine El Abidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, de plusieurs ministres et hauts responsables arabes, des représentants des médias arabes, étrangers et tunisiens, mais aussi d’ambassadeurs accrédités en Tunisie.

Animée par le chanteur tunisien Saber Rebai dont la notoriété a atteint tous les pays arabes et avec la participation de la chanteuse Sofia Sadok, cette soirée a été une occasion pour démontrer la solidité des relations entre les peuples arabes liées par la communauté du destin et un héritage culturel chargé de symboles témoins d’un rayonnement civilisationnel incontestable.

Ce fut à la cantatrice tunisienne Sofia Sadok d’ouvrir la soirée dans un déluge de lumière fantastique et de sonorités mélodieuses en interprétant “Al Qodsou Tassha” une poignante chanson à la gloire de la capitale culturelle éternelle du monde arabe d’Al Qods et d’enchaîner avec “Ya Ommati” une chanson émouvante qui a fait vibrer toute l’assistance.

En ouvrant la deuxième partie de la soirée Saber Rebai s’est adressé au public avec un message appelant à l’unité des rangs arabes et au rapprochement entre les peuples arabes en vue de vaincre les obstacles qui se dressent sur le chemin de leur développement.

Saber Rebai a ensuite enchaîné les tubes en commençant par sa fameuse chanson Tmannit suivie de Tounes berjalha, Ezz Al Habaieb, Ya Lella, Jorhi, Ya Assal, Ghorba, Elli Charina, Athadda Al Alam, Sidi Mansour. Et face à l’insistance du public demandant au chanteur d’interpréter d’autres titres phares, Saber Rebai a offert un bouquet de chansons célèbres dont Mezyana et Ya Dalloula qui ont fait le bonheur de l’assistance.

Rappelons que le programme culturel du sommet arabe de Tunis 2019 se poursuit ce vendredi 29 mars avec la clôture des Journées poétiques de Carthage, l’exposition du Musée National d’Art Moderne et Contemporain, l’exposition de la Céramique et “Un an déjà” à la Cité de la culture, un spectacle de la Troupe nationale des Arts Populaires et Tajalliyat, représentation de Ali Kaddour à l’Avenue Habib Bourguiba.