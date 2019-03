Le porte-parole du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Mahmoud Afifi, a souligné dans une déclaration à l’agence TAP, que “la Tunisie est un pays actif dans le cadre de l’action arabe commune grâce à ses relations privilégiées avec tous les pays arabes”.

S’exprimait à l’issue de la séance d’ouverture du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau des délégués permanents et les hauts responsables consacrée aux préparatifs de la réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères du 30e Sommet arabe, mercredi 27 courant, Afifi a fait observer que les bonnes relations qu’entretient la Tunisie avec son environnement régional constituent l’un des atouts de la réussite de ce Sommet.

Il s’agit de faire valoir cet avantage pour trouver des consensus sur les questions prioritaires et les défis qui s’imposent à la région arabe, dont les crises que traversent certains pays de la région comme la Syrie, le Yémen, et la Libye.

La cause palestinienne et le développement de la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, seront en tête des défis, lesquels constituent un dénominateur commun à tous les pays arabes, a relevé le porte-parole.

D’autres problèmes liés à la migration clandestine, à la menace terroriste et à l’impulsion du développement devront aussi être surmontés par les pays de la région.

Concernant la crise syrienne, Afifi estime qu’elle est d’une “complexité extrême”, précisant que l’ingérence régionale et internationale dans le conflit syrien a accentué la difficulté de résoudre ce dossier.