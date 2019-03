L’ambassadeur et délégué permanent de la Tunisie auprès de la Ligue des Etats arabes, Néjib Mnif, a fait savoir, mercredi 27 courant, depuis le siège du secrétariat général des ministres arabes de l’Intérieur, que la Tunisie mobilisera tous ses efforts avec l’aide des autres pays arabes pour se mobiliser au service des causes arabes et unifier les rangs arabes.

Intervenant lors de la séance d’ouverture du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents et les hauts responsables consacrée aux préparatifs de la réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères du 30e Sommet arabe, Mnif a déclaré que “la Tunisie est plus que jamais consciente, partant des constantes de sa politique étrangère et de son appartenance arabe, des défis importants auxquels fait face la région arabe”.

Il a estimé dans ce sens que le contexte arabe régional et international, extrêmement sensible à l’heure actuelle, constitue un motif pour les dirigeants arabes les interpellant à impulser l’action arabe commune afin de relever ces défis et répondre aux aspirations du peuple tunisien et des peuples arabes de manière à leur garantir les attributs d’une vie digne.

La réunion d’aujourd’hui est consacrée à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour des travaux du Sommet dont la promotion de l’action arabe commune et le soutien de la cause palestinienne et de sa lutte pour instaurer un Etat indépendant avec pour capitale Al Qods Acharif.