La Tunisie a exporté, jusqu’au 22 mars 2019, plus de 77 mille tonnes de dattes pour un montant de 548 millions de dinars (MDT) contre 73 mille tonnes (446 MDT) au cours de la même période de la saison écoulée, soit une progression de 5% au niveau des quantités et 22,6% au niveau des revenus, selon des données publiées mardi 26 mars par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministère indique que cette hausse des exportations des dattes, depuis le démarrage de la saison le 1er octobre 2018, est due à l’augmentation de la demande émanant du marché marocain, le premier sur la liste des importateurs, avec des importations de près de 21 mille tonnes contre 16 660 tonnes au cours de la même période de l’année dernière, ce qui constitue un accroissement de 26,5%.

Les demandes en dattes tunisiennes proviennent également du marché américain qui a importé, jusqu’au 22 mars 2019, environ 5 130 tonnes contre 4 194 tonnes au cours de la même période de l’année écoulée, soit une amélioration de 22,3%.

Certains nouveaux marchés non traditionnels ont réalisé des hausses record de leurs demandes de dattes tunisiennes avec une hausse du marché sénégalais de 228% et de Singapour (87,7%).