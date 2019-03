Les hauts responsables du Conseil économique et social (CES) préparatoire relevant du Conseil de la Ligue arabe ont entamé, mardi 26 mars à Tunis, leur réunion en prélude à la 30ème édition du sommet arabe.

Au programme, une première réunion se tiendra dans le cadre des réunions préparatoires du sommet arabe, durant laquelle, seront prononcés le discours du représentant du Royaume d’Arabie saoudite, en tant que présidente du dernier Sommet (29), ainsi que celui du représentant de la Tunisie en tant que président de l’actuel sommet et le discours du représentant du secrétariat général de la Ligue arabe.

Cette réunion se déroule à huis clos en clos et comprend une première séance de travail au cours de laquelle les participants adopteront l’agenda relatif au dossier économique et social présenté par le CES préparatoire du conseil de la Ligue Arabe au niveau du 30ème sommet arabe.

Ce dossier comprend 11 axes dont notamment la présentation du rapport du secrétaire général sur l’action économique et social arabe commune et une annexe concernant la tenue périodique du Sommet Arabe et le plan d’exécution de la stratégie arabe pour l’habitat et le développement urbain durable ainsi que la stratégie arabe des personnes âgées.