Le ministre finlandais de l’Environnement, de l’Energie et de l’Habitat, Kimmo Tiilikainen, estime nécessaire pour la Tunisie d’élaborer une étude complémentaire au projet de valorisation et d’aménagement de la sebkha de Sijoumi et de mettre en place le cadre institutionnel et financier pour l’exécution de ce projet dans les meilleurs délais, à la lumière de la coopération entre la Tunisie et la Finlande à ce sujet.

Ces recommandations ont été présentées lors de l’entretien que le responsable finlandais a eu récemment avec son homologue tunisien, Noureddine Selmi, qui était en visite en Finlande du 19 au 21 mars 2019, selon un communiqué publié par le ministère de l’Equipement après cette visite.

Selmi a souligné, à l’occasion de l’entrevue, l’importance de la coopération tuniso-finlandaise dans le financement pour la promotion de la Sebkha de Sijoumi dans le cadre du partenariat public privé (PPP).

Le gouvernement tunisien a lancé, depuis 2015, un programme destiné à la promotion de cet espace (sebkha) et l’un des bureaux d’études spécialisés a achevé la réalisation de la première étape d’une étude spécifique au domaine, selon des données du ministère de l’Equipement.

Le projet de valorisation et d’aménagement de la sebkha de Sijoumi vise à éradiquer la pollution dont la sebkha souffre, à mettre en valeur ses berges et à créer des espaces pour les équipements publics et les zones de loisirs ainsi que des postes d’emploi dans la région ouest de la capitale.

Selmi s’est entretenu lors de son séjour en Finlande avec la ministre du Transport et des Télécommunications, le vice-secrétaire d’Etat chargé des Affaires étrangères avec lequel il s’est entretenu des moyens de réaliser les projets d’infrastructure et de l’ouverture des échanges extérieurs dans le domaine de la construction des villes intelligentes et l’utilisation des nouvelles technologies dans l’urbanisation.