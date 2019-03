Une séance de travail s’est tenue, lundi, au siège du ministère de la Santé dans le but d’examiner les moyens de promouvoir le secteur de la santé dans le gouvernorat de Jendouba, réunissant la ministre de la Santé par intérim, Sonia Bencheikh, le gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri, le secrétaire général de l’Union régionale du travail (URT), Khaled Abidi, et le directeur régional de la santé.

Le débat a été axé sur le plan à mettre en œuvre pour le remboursement les dettes de la Pharmacie centrale, le renforcement de l’hôpital régional de Tabarka par une équipe de médecins spécialistes au service des urgences et de réanimation, la réactivation de l’unité d’urgence, l’examen de la possibilité de transformer l’hôpital régional de Jendouba en un hôpital universitaire, la maintenance de l’hôpital régional de Boussalem et la consolidation de la flotte des ambulances et des véhicules de service.

Les participants à cette séance de travail ont également débattu des solutions d’urgence à mettre en exécution pour promouvoir le secteur de la santé dans la région, notamment à travers l’envoi de médecins spécialistes, la fourniture des équipements médicaux, l’accélération des travaux de réalisation des projets sanitaires programmés, l’entrée en exploitation du centre de cancérologie de Jendouba, et l’adoption de la bonne gouvernance en matière de gestion des ressources, par le biais de la numérisation des établissements sanitaires de la région.