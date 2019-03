C’est à travers le spectacle italien “L’île magique, Shakespeare en rêve” (L’Isola Magica – Shakespeare in Dream), que le Théâtre national tunisien a donné, samedi 23 mars, le coup d’envoi de la 5ème édition de la semaine mondiale du théâtre qui se poursuit, jusqu’au 1er avril 2019.

Alliant danse aérienne, mots, musiques et jeux de lumière, “L’île magique, Shakespeare en rêve” propose un voyage onirique dans l’imaginaire créatif du dramaturge et poète anglais William Shakespeare.

Durant une heure, les “personnages enchantés” de Shakespeare se mettent en scène pour faire voyager le public, dans un monde peuplé de créateurs magiques. S’étalant sur trois tableaux “la tempête”, “Macbeth” et “Songe d’une nuit d’été”, les chorégraphies signées Elisa Barucchieri évoquent les thématiques abordées par Shakespeare, dans ses œuvres théâtrales.

Accompagnés par une voix off où le texte anglais de William Shakespeare se mélange avec le texte de l’italienne Selene Favie, des thèmes, comme la mort, la fuite du temps ou encore la corruption de l’âme par la fausseté de la société des apparences, sont suggérés à travers les silhouettes des danseurs.

Dans une approche interactive, ces derniers quittent la scène, vers la fin du spectacle, pour danser au milieu du public et rendre hommage à la thématique essentielle de l’œuvre de Shakespeare, celle de l’amour, l’essence même de la vie.

Jumelée avec la première édition du Festival Ezzeddine Gannoun, la 5ème édition de la semaine mondiale du théâtre se déroule à la salle 4ème art.

Voici le programme:

– Dimanche 24 mars “Amal” de Majdi Bou Mattar (Canada)

– Lundi 25 mars “Madame M.” d’Essia Jaibi (Tunisie) compétition officielle -festival Ezzeddine Gannoun

– Mardi 26 mars “Fantastic City Again” de Sihem Akil et Ahmed Amine Ben Saad (Tunisie) -compétition officielle- festival Ezzeddine Gannoun

– Mercredi 27 mars “Woyzeck” d’Oussama Hallal (Syrie) première

– Jeudi 28 mars “The Other Side of the Garden” d’Oussama Hallal (Belgique)

– Vendredi 29 mars “Rouge Rouges” de Gérard Astor (France)

– Samedi 30 mars “3 secondes” de Mayar Alexan (Syrie)

– “I will die at exile” de Ghanem Ghanem (Palestine-Jordanie)

– Dimanche 31 mars “Marché Noir” d’Ali Yahyaoui (Tunisie)

– Lundi 1er avril “Hanging” de Mayar Alexan (Syrie).