Le navire de guerre américain USS Arlington a accosté au port de La Goulette pour quelques jours, dans le cadre de la coopération et d’exercices communs entre les forces navales tunisiennes et américaines. C’est ce qu’a déclaré à la presse le commandant du navire, Paul Lanzilotta.

Il a qualifié de “solide” la coopération entre l’US Navy et les forces navales tunisiennes, soulignant la confiance entre les deux parties.

Il a ajouté qu’il a rencontré le commandant des forces navales tunisiennes, et que le navire de guerre a accosté au port de La Goulette après coordination avec les forces navales militaires tunisiennes.

Le navire est doté d’une force militaire blindée, composée de transport de troupes des marines et de véhicules militaires amphibies avancés. La force militaire compte 1.000 soldats, 400 des forces navales américaines et 600 des Marines, capables de mener des opérations sur le terrain.

Huit hélicoptères de type opérationnel “H1 Cobra” stationnent également à bord du navire supervisés par un certain nombre de pilotes de guerre américains.

Selon le capitaine, une seule mission du navire peut durer près de six à sept mois, affirmant qu’il est l’un des plus grands navires de la marine américaine à avoir visité la Tunisie depuis de nombreuses années. Le bâtiment de guerre pèse 25.300 tonnes, mesure 208 mètres de long et 32 mètres de large.

L’USS Arlington avait participé à plusieurs missions militaires dans l’Atlantique et la Méditerranée et que son rôle ne se limitait pas à ces missions, mais il peut intervenir également en cas de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre ou les inondations.

C’est ce cadre que vont démarrer, lundi 25 mars, des exercices militaires conjoints tuniso-américains “African Lion 2019”, et se poursuivront 4 avril 2019, avec la participation de formations militaires tunisiennes et américaines et des observateurs britanniques, précise un communiqué du ministère tunisien de la Défense nationale, publié vendredi 22 courant.

Selon le communiqué, ces entraînements ont pour objectif de renforcer le savoir-faire des formations militaires et leur aptitude au combat, l’acquisition d’expérience, ainsi que l’amélioration de leur promptitude et de leur capacité à planifier des opérations et à organiser les secours lors des opérations militaires.

Le communiqué indique qu’une phase préparatoire de ces manœuvres a eu lieu au Maroc du 22 février au 15 mars avec la participation de 8 militaires tunisiens. Parallèlement à ces entraînements, des exercices militaires similaires seront organisés au Maroc avec la participation d’officiers observateurs tunisiens.