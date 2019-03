Une grève sera observée le 2 avril prochain par les travailleurs et cadres du secteur agroalimentaire pour revendiquer la signature des avenants régulateurs des conventions collectives sur la majoration salariale dans le secteur privé pour l’année 2018-2019.

Cette grève sera menée dans les secteurs du lait et ses dérivés, des boulangeries,du café, des pâtes alimentaires, du couscous, des conserves et des semi-conserves, et de l’emballage de l’huile, a indiqué le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Mohamed Ali Boughdiri, dans une déclaration à la TAP.

Il a affirmé que cette grève a été décidée en raison des conditions matérielles et professionnelles “difficiles” et le refus de signature des avenants régulateurs par l’UTICA.

“Il a été procédé jusqu’à présent à la signature de 32 avenants parmi 54 autres dans les secteurs concernés par la majoration salariale dans le secteur privé pour l’année 2018-2019”, a-t-il mentionné, ajoutant que des grèves seront également observées au cours des prochains jours dans les secteurs, dont les avenants n’ont pas encore été signés.