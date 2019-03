La Bourse de Tunis a évolué, durant la matinée du jeudi, en territoire positif, le Tunindex a gagné 0,32% avec 6809,21 points dans un volume d’échange de 1,119 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOTIPAPIER a enregistré une hausse de 3,91 % à 6,64 D, suivi par SERVICOM et UIB qui ont grimpé respectivement de 3,52 % et 2,90 % à 0,88 D et 20,88 D.

De l’autre côté, CIL a affiché une perte de 5,84% à 14,18 D, tout comme ELECTROSTAR et SOTETEL qui ont reculé respectivement de 3,44 % et 2,98 % à 1,12 D et 6,83 D.