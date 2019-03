L’indice boursier poursuit sa tendance baissière ce mardi, le Tunindex enregistre 6787,52 points, marquant une perte de 0,63% dans un volume d’échanges de l’ordre de 3,749 MTND.

La balance des variations des cours fait apparaître 23 replis contre 25 valeurs haussières.

Parmi les hausses, le titre ATTIJARI BANK gagne 3,92% à 33,10 TND, traitant un volume de capitaux de 1,063 MTND, suivi par POULINA GROUP HOLDING qui affiche un accroissement de 3,90 % à 11,43 TND.

SOMOCER s’est bonifié de 3,77 % à 1,10 TND, idem pour les deux titres UNIMED et DELICE HOLDING qui ont grimpé de 3 % en se monnayant à 9,59 TND et 11,33 TND.

A l’inverse, BT signe une baisse de 5,54 % à 7,50 TND tout comme GIF FILTER et ATTIJARI LEASING qui ont reculé respectivement de 3,26 % et 2,99 % à 0,89 TND et 13,29 TND.

UIB et TPR ont clôturé la séance, en s’échangeant respectivement à 20,29 TND et 4,85 TND, soit une régression de 2,82 % et 2,80 %.