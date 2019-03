La Bourse de Tunis entame la séance du mardi dans le rouge où le Tunindex affiche un repli de 0.56 % avec 6.792.54 points dans un volume transactionnel de 0.868 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre ATTIJARI BANK gagne 4.48 % à 33.28 TND suivi par AMS et UNIMED qui ont avancé respectivement de 3.94 % et 3.43 % à 0.79 TND et 9.63 TND.

A l’inverse, BT recule de 4.28 % à 7.60 TND tout comme ASSAD et ATB qui ont perdu respectivement 3.05 % et 2.85 % à 7.61 TND et 3.40 TND.