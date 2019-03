En marge des travaux du premier Sommet africain de la Fintech Islamique (SAIFI), qui s’est déroulé les 16 et 17 mars 2019 à Hammamet (Tunisie) sous le thème: “L’industrie financière islamique africaine à l’ère numérique”, WIFAK BANK et la Société I-FinTech Solutions (IFTS) ont signé un protocole d’accord pour l’adoption de la plateforme digitale I-Trade.

Ledit protocole d’accord a été signé conjointement par Mohamed Mellousse, directeur général de WIFAK BANK, et Mohamed Anouar Gadhoum, directeur général de l’IFTS.

Cet accord s’inscrit dans la vision stratégique de WIFAK BANK pour sa transformation digitale et son engagement à contribuer à l’essor de l’industrie de la Finance islamique en Tunisie.

WIFAK BANK mise sur les opportunités offertes par l’économie numérique, en particulier le domaine de la Fintech, pour développer des solutions innovantes et améliorer l’expérience client.

«I-Trade» constituera ainsi une solution pour les problèmes interbancaires entre les banques conventionnelles et les banques islamiques.

En plus, l’adoption de la technologie «Blockchain» permettra de résoudre les problèmes et les défis liés à la transparence et à la traçabilité des transactions entre les différentes parties prenantes des transactions financières.