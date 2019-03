Les Samsung Galaxy S10, S10e, S10+… du grand art!

10, comme le nombre de Galaxy S de Samsung. 10 comme le nombre d’années depuis le lancement de ce smartphone. Et 10/10 comme la note qu’on pourrait attribuer à ce smartphone, en termes de technologies, d’harmonie, de couleurs, de raffinement…

Pour le faire savoir, l’équipe de Samsung Tunisie a convié, vendredi 15 mars 2019, le monde des médias et d’artistes tunisiens, à la présentation de sa nouvelle “perle“, et ce au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bouzid.

Pour ce 10ème anniversaire, le mastodonte sud-coréen n’a pas fait dans la demi-mesure : il a tout sorti un Galaxy en trois versions, à savoir le S10, le S10e et le S10+. Ce dernier est même qualifié par la presse mondiale de “tout en excellence“.

En fait, du design à la photo en passant par l’écran, le son, le One UI, l’autonomie, le nouveau Samsung S10 est une prouesse technologique… sur tous les plans. La concurrence aura vraiment du mal à suivre cette cadence imposée le coréen.

Sur la foi de notre confrère de Tarak Mrad, le maître de cérémonie –et bien entendu qui a testé les trois nouveaux modèles du S10-, le Galaxy S10+ est le summum de l’excellence sur plusieurs domaines, avec notamment une surface d’écran de 94% sur la face avant.

Il se distingue également par la présence d’un second capteur photo en façade.

Le Galaxy S10+ propose un écran 6,4 pouces, Dynamic AMOLED, HDR10+…

Les Galaxy S10 embarquent One UI, la nouvelle interface de Samsung, conçue pour faciliter la navigation à une main. Les boutons d’action sont regroupés dans la partie inférieure de l’écran, plus facilement accessibles avec le pouce.

Le design de l’interface a été repensé et les icones simplifiées.

Le thème sombre permet d’optimiser l’autonomie de la batterie grâce à la technologie AMOLED en passant l’arrière-plan en noir. Les pixels noirs sont alors éteints, préservant ainsi l’autonomie de la batterie.

Et ce n’est pas tout, car Samsung met désormais, et de plus en plus l’intelligence artificielle, au service de la photo. En effet, «aujourd’hui dans le monde, 85% des photos sont réalisées avec un mobile et 92% des moins de 35 ans font quotidiennement des selfies, lit-on dans un document de Samsung. Les possesseurs de Smartphone veulent obtenir des clichés réussis quelles que soient les circonstances et les conditions de prises de vue ».

C’est dans cette optique que les Galaxy S10 ont été conçus afin de satisfaire les exigences et offrir le meilleur de la photographie mobile. Et c’est ainsi que l’arrière des Galaxy S10 est équipé d’un triple module photo :

– le capteur principal de 12 MP embarque la technologie Dual Pixel et est associé à un objectif à ouverture variable ;

– le second capteur de 12 MP est équipé d’un zoom optique x2 ;

– le troisième capteur de 16 MP est quant à lui doté d’un objectif ultra grand-angle de 123°.

LA vidéo n’est pas en reste, car les Galaxy S10e, S10 et S10+ embarquent respectivement des batteries de 3100, 3400 et 4100 mAh. «Là encore, l’intelligence artificielle joue un rôle en apprenant de l’usage des utilisateurs pour optimiser les perfonces de la batterie. La fonctionnalité “partage d’énergie“ permet de transformer les Galaxy S10 en un véritable chargeur sans fil. Il suffit de poser un objet connecté (montre, bracelet ou écouteurs, etc.) ou un smartphone compatible sur la face arrière du Galaxy S10 pour le recharger».